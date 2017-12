Deel dit artikel:











Jongen verbergt gestolen kentekenplaat politieauto onder kerstboom Foto: Twitter/Jelle van Heerikhuize

HARDERWIJK - De politie heeft woensdagochtend een jeugdige dief opgepakt. Hij had de kentekenplaat van een politieauto in Harderwijk gestolen en bij hem thuis onder de kerstboom gelegd. De jongen zit in de cel.

Volgens wijkagent Jelle van Heerikhuize gebeurde de diefstal rond 5.00 uur. 'Je hebt 3 dingen: lef, een plaat voor je hoofd en een flink probleem. En waarom? Omdat je vol op camera staat. Tot gauw knul. Tot gauw...', schrijft hij op Twitter. Nog geen uur later werd de jonge dief al opgepakt. 'Het kan snel gaan. De diefstal #kentekenplaat van onze VW Transporter #Harderwijk is opgelost. Waar troffen we de gejatte plaat aan? Jawel, bij de verdachte thuis. Onder de kerstboom. Echt', valt te lezen in een nieuw Twitterbericht van de wijkagent. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl