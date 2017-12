Deel dit artikel:











Man opgepakt na steekpartij Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - Een 39-jarige man uit Nijmegen is dinsdagavond in Zutphen aangehouden na een steekincident. Bij het incident raakte een vrouw gewond. Zij is naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde rond 23.30 uur in een woning aan de Polsbroek. De man werd redelijk snel opgepakt in de hal van het station in Zutphen. Omdat de verdachte zich verzette bij de arrestatie, werd pepperspray gebruikt. Daarna werd hij in de boeien geslagen en opgesloten in de cel. De politie Zutphen meldt op Facebook dat het incident 'in de relationele sfeer plaatsvond'. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl