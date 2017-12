Brand in woning boven stomerij

GROESBEEK - In een appartement boven een stomerij aan de Dorpsstraat in Groesbeek heeft in de nacht van dinsdag op woensdag enige tijd een brand gewoed. De oorzaak is nog onbekend. Er vielen geen gewonden.

De brand brak rond 2.25 uur uit in een appartement boven Tugra Kledingreparatie & Stomerij. De brandweer rukte uit met twee blusvoertuigen en een hoogwerker. Ook was er een ambulance aanwezig.

Volgens de eigenaar van de winkel is er veel brand- en waterschade. 'Hoe groot de schade precies is, moeten we nog uitzoeken.' Hij houdt zijn winkel vandaag dicht. 'Morgen kijken we of we weer open kunnen gaan.'

Veel rook

Door de brand kwam er veel rook vrij. In eerste instantie werd gedacht dat er nog mensen in de naastgelegen woningen zaten. Tijdens het blussen bleek dit niet het geval te zijn.

De brand was redelijk snel onder controle. De brandweer heeft het pand geventileerd. De woning is tijdelijk onbewoonbaar. Voor de bewoners is opvang geregeld.