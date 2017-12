Deel dit artikel:











Vermiste blinde en dove hond Bram dood gevonden Bram. Foto: Ghershily Meijer

OOSTERBEEK - Het 17-jarige hondje Bram dat sinds zaterdag 9 december werd vermist in Oosterbeek, is dinsdagmiddag teruggevonden. Het dier, dat nagenoeg blind was en nauwelijks kon horen, is overleden. Dat meldt de eigenaar op Facebook.

De oude viervoeter is in een tuin gevonden. Bewoners hebben de Dierenambulance Nederrijn gebeld. Vervolgens is contact opgenomen met de baasjes van Bram. De eigenaren schrijven op Facebook dat ze Bram hebben gezien en hebben bevestigd dat het om hun hondje gaat. 'We willen iedereen vanuit de grond van ons gebroken hart bedanken voor het zoeken, delen op Facebook en medeleven.' Ontsnapt uit tuin Bram verdween op zaterdag 9 december vanaf de Steijnweg door een openstaand tuinhekje. Onder andere de dierenambulance en organisatie Where Is My Angel keken wekenlang naar de viervoeter uit. Het is niet bekend hoe Bram aan zijn einde kwam. Zie ook: Vrijwel blinde en dove hond nog steeds spoorloos

