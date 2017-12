Doorgedraaide man verwondt agent met voorwerp

DOETINCHEM - Een doorgedraaide man heeft in de nacht van maandag op dinsdag in Doetinchem een agent verwond.

Volgens de politie was de man van 26 jaar oud die nacht compleet door het lint gegaan in een woning aan de Beethovenlaan. Familieleden maakten zich zorgen en waarschuwden de politie. Toen die ter plaatse kwam, richtte de man zijn agressie op een agent en gooide hem een voorwerp in het gezicht.

De politieman raakte daarbij gewond en heeft inmiddels aangifte gedaan. De 26-jarige is na de mishandeling aangehouden en in de cel gezet. In maart zal hij zich voor de rechter moeten verantwoorden.