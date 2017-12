Scooterrijder raakt zwaargewond

NIJKERK - In Nijkerk is dinsdagavond een scooterrijder ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Dat gebeurde op de kruising Van de Speykstraat met het Kortenaerlaantje.

Het slachtoffer is een jongeman. Hij is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Er kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. Die landde in een weiland.

Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.