Dode en gewonden bij frontale botsing in Barchem

BARCHEM - Op de Ruurloseweg in Barchem (gemeente Lochem) is een dode gevallen bij een ernstig ongeluk. Drie anderen raakten gewond. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Twee auto's botsten aan het einde van de middag frontaal op elkaar. Hoe dit kon gebeuren, is niet bekend.

Vanwege onderzoek en bergingswerkzaamheden is de Ruurloseweg (N312) voorlopig in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat verzorgt een omleiding. Het is niet bekend hoelang dit gaat duren.