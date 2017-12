Ernstig ongeluk op A1: motorrijder schiet onder vangrail door

APELDOORN - Een motorrijder is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt bij een valpartij op de A1. Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) schoof het slachtoffer onder de vangrail door.

Het eenzijdige ongeval gebeurde in de richting van Apeldoorn. Omdat de traumahelikopter moest landen op de snelweg, was die enige tijd afgesloten.

Volgens de VID is de gewonde motorrijder uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van het letsel is niets bekend.

De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie heeft ter plekke onderzoek verricht. Tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid stond een korte file.