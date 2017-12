Spannend familieavontuur in première op tweede kerstdag

'We willen het publiek weer naar de theaterzalen trekken', zegt Josee Hussaarts, artistiek leider en regisseur van Kwatta. 'Ik vind het interessant en spannend om in vier jaar tijd een familiegeschiedenis te beschrijven waarin steeds iets anders centraal staat.'

De titel van het stuk is De Familie van Nielie barst van Liefde. Het zit vol met live muziek en fraaie poppen, in een wereld vol bouwstenen. Het gaat om een splinternieuwe familie, met een nieuwe vader en moeder. Nieuwe broertjes en zusjes, een oude hond en een nieuw varken. De familie wordt steeds groter en beleeft allerlei magische avonturen die zich bijvoorbeeld afspelen in Venetië.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Amusement en inhoud

'We zitten in de opbouwfase en trekken de komende maanden door heel Nederland. Ook zitten we in veel plaatsen in Gelderland. De kwaliteit van het jeugdtheater is goed. Toch is het best moeilijk om grote zalen gevuld te krijgen. Het publiek komt vooral af op bekende namen. Wij hopen met deze familievoorstelling dat gekozen wordt voor amusement en inhoud', zegt Hussaarts.

Zelf blijft ze de komend jaren de regisseur, maar het is de bedoeling dat ieder jaar een andere schrijver nieuwe wendingen geeft aan de Familie van Nielie. Na het eerste deel neemt Simon van der Geest het stokje over. Hij schreef onder andere de jeugdromans Dissus en Spijkerzwijgen.