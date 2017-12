Ondernemers bezorgen ouderen hartverwarmende kerst

Er waren 80 plaatsen beschikbaar en die waren al snel allemaal bezet. 'Volgend jaar doe ik het weer', zegt een enthousiaste Helen van der Zwaan. Zij organiseerde de avond en kreeg lokale ondernemers die het project enthousiast ondersteunen op haar pad.

Bekijk de reportage (tekst gaat door onder de video):

Honderd mensen afgewezen

Een overweldigend animo voor het diner op tweede kerstdag, maar dat heeft ook een schaduwzijde. 'Ik heb honderd mensen moeten afwijzen omdat ik de vraag niet meer aan kon. Die mensen heb ik wel opgeschreven zodat ik ze volgend jaar weer kan contacten, zodat ze er wel bij zijn', belooft Van der Zwaan.

Menno Jie had jaren geleden voor het laatst echt kerst gevierd door familieomstandigheden. Het was dus wel weer even wennen voor hem. 'Ik was alweer vergeten hoe kerst voelde, maar door deze bijeenkomst voel ik weer wat het betekent. Het is alleen wel even wennen met zoveel mensen die je niet kent.'