Auto knalt via stoeprand en boom de sloot in Foto: RonV Media

DOETINCHEM - Een automobilist is dinsdagmiddag op de Kruisbergseweg in Doetinchem in een sloot beland.

De man reed in de richting van Zelhem en raakte bij een versmalling een stoeprand. Daarop verloor de man de macht over het stuur, raakte een boom en kwam in een sloot tot stilstand. Zowel de chauffeur als zijn passagier raakte gewond. Ze zijn ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. Het verkeer had enige overlast door het ongeval omdat een rijstrook tijdelijk afgesloten was. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl