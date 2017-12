Deel dit artikel:











OKT: De Vos valt; Dul in achterhoede Jos de Vos - Foto: ANP Elisa Dul - Foto: Omroep Gelderland

OENE - Schaatser Jos de Vos uit Dreumel is dinsdag gevallen in het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen. Met nog negen ronden te gaan op de 5000 meter knalde hij op het rechte eind op het ijs.

Elisa Dul uit Oene werd 14e op de 1000 meter. De 19-jarige Dul kwam in de tweede rit tot een tijd van 1.18,47. Elisa Dul (Foto: Omroep Gelderland) Dat was op eerbiedwaardige afstand van nummer 1 Jorien ter Mors (1.15,37). Marrit Leenstra werd tweede in 1.16,02. Zij plaatsen zich zeker voor de Olympische Spelen. Ireen Wüst reed de derde tijd (1.16,29). Zij is nog niet helemaal zeker van een olympisch startbewijs op deze afstand.