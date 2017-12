Verwarde man rende met mes op agenten af

ZUTPHEN - De 42-jarige Zutphenaar die maandag werd aangehouden, rende met een mes op agenten af. Dat meldt de politie dinsdag.

De agenten gingen naar zijn woning aan de Aert van Nesstraat na een melding dat er mogelijk gevaarlijke stoffen lagen.

De man had een mes vast. De agenten sommeerden hem dat neer te leggen. Daarop greep hij een ander mes en rende daarmee op hen af. Ook bedreigde hij de agenten verbaal. Zij brachten zich daarop in veiligheid.

Arrestatieteam

Omdat de man een verwarde indruk maakte en zich agressief gedroeg werd assistentie ingeroepen van een arrestatieteam (AT). De man was inmiddels op het dak van de flat geklommen.

Met inzet van een onderhandelaar en een omwonende lukte het hem weer veilig naar zijn woning te krijgen. Het AT arresteerde hem vervolgens.

De verdachte is naar het politiebureau overgebracht. Omdat hij gewond was, heeft een arts hem nagekeken. Hij is in verzekering gesteld. Twee agenten hebben aangifte gedaan van bedreiging.

