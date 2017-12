Deel dit artikel:











Rob de Nijs blaast 75 kaarsjes uit Rob de Nijs in 1975 - Foto: ANP

BENNEKOM - Zanger Rob de Nijs is vandaag 75 jaar geworden. De in Bennekom woonachtige De Nijs kwam ter wereld op tweede kerstdag 1942. Dat was in Amsterdam, waar hij ook een groot deel van zijn leven woonde.

In 2008 trouwde Rob op kasteel Rozendaal met Henriëtte Koetschruiter. Samen hebben ze een 5-jarig zoontje: Julius. Uit een eerder huwelijk heeft De Nijs al twee zoons. Na lang in de bossen bij Wekerom te hebben gewoond, verhuisde het stel in 2014 naar Bennekom. Rob de Nijs plaatste dit bericht op zijn Facebookpagina: Zijn eerste grote hit was Ritme van de regen, die uitkwam in 1963. Van de single werden bijna 100.000 exemplaren verkocht. Daarna volgden onder meer Jan Klaassen de Trompetter, Malle Babbe en Het werd zomer. De laatste tien jaar heeft Rob de Nijs geen noemenswaardige hits, maar zijn nummers worden nog vaak gedraaid op de radio. De Nijs is ook vaste gast in de lijst van de Gelderse top 100 van Omroep Gelderland. Afgelopen editie stond hij erin met de nummers Banger hart, Het werd zomer en Foto van vroeger. Luister hier naar Banger hart: Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl