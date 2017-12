Deel dit artikel:











Auto slipt in de berm bij knooppunt Grijsoord Foto: Rijkswaterstaat

ARNHEM - Op knooppunt Grijsoord bij Arnhem is dinsdagochtend een auto in een slip geraakt en in de berm beland.

Hoe het met de bestuurder gaat, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde op de verbindingsweg van de A12 naar de A50 richting Nijmegen. Omdat er grond op de weg lag, was de linkerrijstrook korte tijd afgesloten. Achter het ongeluk stond vanaf knooppunt Waterberg een aantal kilometer file. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl