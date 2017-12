Trein botst op surfplank

De plank werd na de botsing in de trein meegenomen - Foto: NS-machinist Edwin, via Twitter

CULEMBORG - Op het spoor tussen Culemborg en Houten heeft een intercity van de NS gisteravond laat een surfplank geramd.

'Die hadden we nog niet eerder gezien op het spoor', twitterde ProRail over het bijzondere voorwerp op de rails. Van de surfplank bleef weinig over, zo is te zien op een foto van machinist Edwin. Hij was na het ongeluk aanwezig om de trein te inspecteren. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Welke 'grapjas' de plank op het spoor had gelegd, is niet bekend. Volgens de machinist was de politie er 'not amused' over.