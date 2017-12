Lange vuurwerkfiles verwacht in grensstreek

NIJMEGEN - Nederlanders die tussen kerst en oud en nieuw vuurwerkinkopen willen doen in Duitsland moeten rekening houden met forse drukte. Dat verwacht de VerkeersInformatieDienst (VID).

Zoals elk jaar gaan veel landgenoten op de laatste dagen van het jaar naar grensplaatsen in Duitsland om vuurwerk in te slaan. Dat is daar goedkoper dan in Nederland.

Vorig jaar leidde dit vooral op 29 en 30 december tot grote problemen op de wegen in de grensstreek. Opgeteld was er toen 25 tot 30 kilometer file door vuurwerktoerisme.

Dit jaar voorziet de VID nog meer drukte. Vooral rond Kleve, Emmerich en op de N325 bij Nijmegen zal er geen doorkomen aan zijn. De vertraging kan oplopen tot enkele uren. Ook op de A12 zal de combinatie van Nederlandse kooplustigen en Duitse toeristen leiden tot flinke files.