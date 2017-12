Wat doet het weer vandaag?

ARNHEM - Na het rustige weer van eerste kerstdag is het op tweede kerstdag een stuk onstuimiger. Vooral vanochtend is het pet, met regen en flinke windstoten.

In de kustprovincies heeft het KNMI code geel afgegeven vanwege de harde wind. Zo erg als aan zee is het bij ons niet, maar de wind blijft vandaag prominent aanwezig, weet meteoroloog Tom van der Spek van MeteoGroup in Wageningen.

Goed nieuws is er ook: in de loop van de ochtend komt er vanuit het zuidwesten beter weer onze kant op en dan krijgen we ook het zonnetje weer even te zien. 'Dat is een tijdje geleden', zegt Van der Spek, 'want deze maand is erg somber verlopen.' De temperatuur ligt vanmiddag rond de 7 graden.

Van alles wat

De rest van de week krijgen we van alles wat. Morgen wordt ook een dag met buien, op donderdag kan de zon zich even laten zien en vrijdag hebben we kans op natte sneeuw.

In zaterdag trekt de temperatuur weer wat aan. In het weekend kan het kwik overdag zomaar rond de 10 graden uitkomen.

