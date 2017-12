Lichtjeswandeling Nunspeet: van geen kaartjes naar uitverkocht

Eerder besteedde Omroep Gelderland uitgebreid aandacht aan de route. 'Mede dankzij jullie opname, zijn er donderdag en vrijdag veel bezoekers geweest. En ook op de tweede kerstdag zitten we helemaal vol', vertelt Gerard Biersteker van de organisatie.

Weinig reserveringen

Eerder liet de organisatie weten met de handen in het haar te zitten. 'Daar pieker ik zeker over. Ik denk dat mensen op het laatste moment gaan reserveren. Maar ja, voor de inkoop van chocolademelk, glühwein en dergelijke is het wel belangrijk om te weten hoeveel mensen er komen. We zetten dit ook niet voor niets op', vertelde mede-organisator Henk van der Bos eerder aan Omroep Gelderland.

