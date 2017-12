Deel dit artikel:











Dode in Waal bij Andelst is 61-jarige vrouw uit Nijmegen Foto: Omroep Gelderland

ANDELST - Het lichaam dat maandag is gevonden in de Waal bij Andelst is van een 61-jarige vrouw uit Nijmegen. Naar die vrouw werd sinds 15 december gezocht, bevestigt de politie.

Het lichaam van de vrouw werd maandagochtend gevonden door een wandelaar bij de Waaldijk in Andelst in de gemeente Overbetuwe. Volgens de brandweer zou het lichaam al langere tijd in het water liggen en door het hoge water naar de kant zijn gedreven. De politie gaat uit van suïcide. Zie ook: Lichaam gevonden in de Waal bij Andelst Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl

Denkt u aan zelfmoord? Bel dan met 113 of neem contact op via www.113.nl