Deel dit artikel:











Kerstkalfjes geboren: 'Een drieling is wel heel bijzonder' Foto: Remco te Poele

LICHTENVOORDE - 'Het was echt kantje boord, maar het is gelukt', vertelt boer Remco te Poele uit Lichtenvoorde enthousiast. Op eerste kerstdag beviel koe Willy62 van een drieling, en dat is bijzonder.

'Dat komt eigenlijk nooit voor, laat staan met kerst.' Remco zat al bijna aan het kerstdis toen er ineens actie nodig was. 'Rond 17.00 uur begon de bevalling. Dan heb je eigenlijk maar een kwartier voor een bevalling. Dat is met één kalf goed te doen, met twee ook nog wel, maar drie wordt wel lastig.' Tekst gaat door na foto: Lastige klus Vooral omdat de bevalling van het eerste kalf tien minuten duurde omdat het verkeerd lag. 'Dan moet je het kalf om zien te draaien, maar daar is amper ruimte voor. Gelukkig is het allemaal heel snel gelukt', legt Remco uit. En met die bijzondere bevalling is de kerst voor de familie Te Poele extra bijzonder. 'Het werd vanavond sowieso al gevierd, maar dat is nu wel extra speciaal.' Of de kalveren goud, wierook en mirre genoemd gaan worden kan de boer nog niet zeggen. 'Dat ligt wel voor de hand, maar laten we eerst maar even kijken of de dieren goed aan de gang komen.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl