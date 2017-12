Deel dit artikel:











Vermiste man uit Nijmegen terecht

NIJMEGEN - Een 74-jarige man uit Nijmegen die sinds maandagochtend vermist was is weer terecht. De politie is lange tijd dringend op zoek geweest naar de man en verspreidde onder meer een Burgernetmelding.

De man is in goede gezondheid aangetroffen. De politie zette een signalement van de man online in de hoop hem te vinden, dat lukte uiteindelijk maandagavond. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl