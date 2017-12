'Hier komen de mensen die door niemand worden gezien'

APELDOORN - Velen trekken met kerst alles uit de kast voor een gezellig diner met familie of vrienden. Maar dat is niet iedereen gegund. Voor mensen die om wat voor reden dan ook niet thuis kerst kunnen of willen vieren, organiseert De Herberg in Apeldoorn tijdens de kerstdagen een brunch.

De Herberg is een inloophuis dat het hele jaar haar deuren opent voor dak- en thuislozen en eenzame mensen. Tijdens de kerstdagen is het extra druk.

Problemen

Coördinator Cora Boon legt op eerste kerstdag uit wat de bedoeling is van De Herberg. 'Iedereen heeft wel eens een periode in zijn of haar leven dat het niet loopt of dat je in de problemen raakt, sociaal of financieel. Wij proberen die mensen, die door niemand worden gezien, op te vangen.'

Ad komt elke week in De Herberg. Zijn partner overleed begin 2017: kerst is voor hem een eenzame bedoening, zijn familie woont ver weg. 'Ik ben zo blij dat ik hier even een paar uurtjes kan zijn. Gezellig onder de mensen met een broodje en een kop warme soep en koffie. Anders is het echt zo stil tijdens de kerst.'

Schaamte

De sfeer is gemoedelijk en op een keyboard worden kerstliedjes gespeeld. Sommige bezoekers zouden liever niet komen omdat ze zich schamen voor hun armoede of eenzaamheid, maar juist voor hen is deze kerstbrunch een uitkomst. Een vrouw loopt langs met in haar handen een broodje ossenworst en een kop groentesoep. 'Lekker toch, een warm soepje en prima broodjes. De mensen van De Herberg zijn echt geweldig.'