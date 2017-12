Gelderland viert kerst, en dat doen we zo...

Gourmetten is voor veel Gelderlanders kerstactiviteit nummer één. Maar waar de meesten met kerst genieten van een vrije dag, zijn er ook Gelderlanders die hard moe(s)ten werken.

Zo viert Gelderland kerst (tekst loopt door onder de foto):

Het is gezellig in Ede. Foto: Leonie van Blokland

Op de brandweerkazerne in Arnhem draaien de brandweermannen 24-uursdiensten. Af en toe moeten ze uitrukken, maar de rest van de tijd zitten ze samen op de kazerne. En dat is helemaal niet vervelend, zegt commandant Toine Knipping. 'Je collega's zijn als een soort tweede familie. We doen alles samen en zijn een hechte club.'

Kerstlunch op de brandweerkazerne in Arnhem. Foto: Omroep Gelderland

De lunch die de brandweermannen met zijn allen genieten is weliswaar anders dan het kerstdiner thuis. 'Maar', zegt de commandant: 'we maken het wel minstens zo gezellig.'

Niet iedereen heeft de tent vol zitten. Hoe lekker kan het zijn om gewoon met een bordje op schoot op de bank neer te ploffen, zoals op onderstaand kiekje?

In dit huis in Arnhem geen sjiek opgemaakte tafels, maar lekker een bord ravioli oppeuzelen vanaf de bank.

'Geen held, ik doe mijn werk'

Storingsmonteur René Fels van Vitens was al vroeg uit de veren vanwege een waterlek in Doetinchem. 'Ik vind het helemaal niet erg. Ik stel me er op in dat dit kan gebeuren. Inmiddels heb ik op alle feestdagen wel een keer gewerkt, want ik doe dit werk 33 jaar. Maar het is geen probleem.'

Baalt Fels niet dat hij het kerstontbijt met zijn familie heeft gemist? 'Dan blijf ik een beetje op gewicht. Maar goed, er wordt op mij gewacht. Dus het komt allemaal goed' zei hij eerder vandaag.

Het laatste wat hij zou willen, is zichzelf een held noemen. 'Ik ben geen held, ik doe gewoon mijn werk. Met plezier, en dat is het belangrijkste.'

Kerstkalfjes

Op de boerderij van Remco te Poele uit Lichtenvoorde is het een bijzondere kerst. Koe Willy 62 wierp daar vandaag maar liefst drie kalfjes, wat volgens de boer zeer ongebruikelijk is.

Twee trotse boeren, met hun pasgeboren kalfjes. Foto: Fabiënne van de Kamp.

Bij Ilse van Harn genieten ze met z'n zevenen van een heerlijke tapasplank, stuurt zij ons op Facebook. Onderstaande foto zegt genoeg.

Sommigen moeten werken - en worden verrast met drie kalveren, anderen doen het rustig aan met een filmpje op de bank en het bord op schoot. Het moge duidelijk zijn: Gelderland viert kerst op veel manieren.