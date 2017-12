Deel dit artikel:











Dode bij ongeluk Beekbergen Foto: Pim Velthuizen

BEEKBERGEN - In Beekbergen is op eerste kerstdag een persoon om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Het ongeval gebeurde op de N788, de weg was in beide richtingen urenlang dicht.

Bij het ongeval werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hulp kwam voor het slachtoffer te laat. Volgens een cameraman ter plaatse gaat het om een eenzijdig ongeval. Beeld van het ongeval (tekst gaat verder onder video): De politie deed maandag onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg bleef daarom lange tijd dicht, ook de afrit bij de A50 was vanwege het ongeluk afgesloten. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl