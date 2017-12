Burgemeester Apeldoorn apetrots, maar zat er wel miljoenen naast

APELDOORN - Burgemeester John Berends van Apeldoorn is apetrots op zijn stad, dat zei hij na afloop van het 3FM-evenement Serious Request.

In de editie in Apeldoorn werd iets meer dan vijf miljoen euro opgehaald, tot tevredenheid van de burgervader. 'Ik ben apetrots op wat deze stad in combinatie met Nederland heeft laten zien. Ik ben heel content met wat hier is gebeurd.'

Toch had Berends op een iets hogere opbrengst gehoopt. Vorig jaar liet Omroep Gelderland hem een brief maken met een voorspelling van het opgehaalde eindbedrag. 'Ik heb opgeschreven 10 miljoen euro, dat was misschien iets te optimistisch, maar uiteindelijk gaat het om de samenhorigheid en de verbintenis tussen de mensen.'

(Tekst gaat verder onder foto):

'We hebben dit gewoon in Apeldoorn kunnen doen'

Verder is het evenement ook zonder grote problemen verlopen. 'Maar we hebben ook 1,5 jaar aan voorbereiding gehad en het vroeg ook flink wat capaciteit. Maar iedereen reageert zo positief op dit evenement. We hebben dit gewoon in Gelderland, in Apeldoorn kunnen doen.'

En de burgemeester hoopt dan ook dat andere steden ook dit initiatief oppakken. 'Ik zeg gewoon doen!'