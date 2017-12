Deel dit artikel:











Oud-brandweercommandant Gendt na ziekte overleden Foto: Twitter/Marianne Schuurmans

GENDT - De brandweer, carnavalsvereniging de Gentenarren en het bestuur van de paardenmarkt in Gendt zijn in rouw. Oud-brandweercommandant Tino Lippmann is overleden na een ziekbed.

Burgemeester Marianne Schuurmans van Lingewaard maakte zijn overlijden bekend op Twitter. Ze zegt aangeslagen te zijn. Lippmann nam eind 2015 afscheid van de brandweer en ook als postcommandant. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een jaar geleden nam Lippmann afscheid van carnavalsvereniging De Gentenarren waarvan hij president was. Verder was Lippmann voorzitter van de paardenmarkt in Gendt.