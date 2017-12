Velthuizen geniet van Kerstmis met familie: 'Daarna vol aan de bak'

ARNHEM - Piet Velthuizen is terug in Nederland, voor Kerstmis. De oud-keeper van Vitesse liet zijn contract ontbinden bij Omonia Nicosia in Cyprus en geniet nu van een relaxte kerst met zijn familie.

'Ik ben blij om weer in Nederland te zijn, ik was vijf weken geleden even voor twee dagen in Nederland toen mijn vrouw ging bevallen van Bless.'

Maar daarna moest de doelman weer snel naar Cyprus voor het voetbal. 'Ik ben daarom nu blij dat ik thuis kan zijn en kan genieten van de familie en mijn kindjes.'

Bijzondere plannen heeft hij nog niet. 'Nee, morgen zijn we met zijn allen thuis, ook mijn andere twee kinderen. Ik ga de komende dagen even lekker genieten en dan weer keihard aan de slag voor een nieuwe club.'

'Ik kan het nog steeds'

De doelman wil namelijk snel bewijzen dat hij nog altijd goed kan keepen. 'Ik kan het nog steeds, natuurlijk'. En dat is ook wel te zien in het onderstaande filmpje dat van hem gemaakt is in de tijd dat hij bij Hapoel Haifa speelde.