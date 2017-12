Politie vindt gestolen kerstversieringen terug

BEMMEL - De politie in Bemmel heeft de mysterieuze kerstversieringendiefstal zo goed als opgelost. Op Facebook meldt ze twee jongens te hebben opgepakt. Ze hadden zich gemeld na een oproep zich aan te geven.

'We hebben jullie haarscherp op bewakingsbeelden', had wijkagent Jan Willem Schaap gewaarschuwd. En dat was niet aan dovemansoren gericht. Volgens Schaap op Facebook is een (groot) deel van de spullen teruggevonden. Vandaag gaan die terug naar de eigenaren.

De twee opgepakte jongens zijn 18 en 20 jaar en komen uit Nijmegen. Van twee anderen zijn de gegevens bekend. Volgens het aangehouden duo gaat het om een uit de hand gelopen studentengrap.

De politie maakt proces-verbaal op, nadat iedereen verhoord is. Het is dan volgens de wijkagent in Bemmel een zaak voor justitie. Schaap bedankt lezers op Facebook voor het massaal delen van de oproep.

Zie ook: Politie waarschuwt kerstcriminelen: 'Jullie zijn haarscherp in beeld'