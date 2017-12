Deel dit artikel:











Kerstkindje geboren in Slingeland Ziekenhuis Foto: Slingeland Ziekenhuis

DOETINCHEM - In het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is een kerstkindje geboren. Het gaat om kindje Juup. Ouders en kind maken het goed. Het kindje kreeg een speciale kerstmuts, gehaakt door verpleegkundigen van de kraamafdeling van het ziekenhuis.

Geschreven door Radio Ideaal - Redactie

Geboren worden met kerst is bijzonder. Geplande bevallingen vinden bij voorkeur niet op feestdagen plaats. Er is dan minder personeel aan het werk om de bevallingen te begeleiden, maar ook mensen zelf willen liever niet op feestdagen bevallen. Tijdens de kerst worden er rond de 420 kinderen geboren. Op een doordeweekse dag zijn dit er gemiddeld 540 en op zaterdag of zondag 430.