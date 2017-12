Bronckhorst wil armoede eerder aanpakken

HENGELO - De gemeente Bronckhorst gaat haar armoedebeleid opnieuw vormgeven. Door in te zetten op preventie en niet alleen achteraf een schuldhulpverleningstraject te starten, kunnen alleenstaanden en gezinnen met schulden in een vroeger stadium worden geholpen.

Het huidige beleid is gericht op het oplossen van problemen, nadat mensen in de schulden zijn geraakt. Het nadeel hiervan is dat mensen op dat moment al vaak te kampen hebben met grote psychische problemen. Die grijpen diep in op het persoonlijke leven van alle gezinsleden.

Aanmaningen en deurwaarders leiden tot stress en kunnen bijvoorbeeld een negatieve invloed hebben op de schoolprestaties van kinderen. Het nieuwe armoedebeleid is erop gericht om psychische problemen door schulden te voorkomen en mensen tijdig hulp aan te bieden.

Het nieuwe beleid wordt medio 2018 ingevoerd.