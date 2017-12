Deel dit artikel:











Veel modder en file op A12 door ongeluk Foto: Rijkswaterstaat

ARNHEM - Op de A12 richting Utrecht is maandagmiddag ter hoogte van knooppunt Grijsoord een ongeluk gebeurd. Door het ongeluk lag er een hoop modder op de snelweg en daar had het verkeer last van.

Tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijsoord stond drie kilometer file. Er was één rijstrook dicht. Inmiddels is de weg weer vrij. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om een eenzijdig ongeval, waarbij een auto van de weg is geraakt. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl