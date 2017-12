'Ik ben zo ontzettend blij', Loujein (12) heeft eindelijk haar Vierdaagsekruisje

ARNHEM - De 12-jarige Loujein Al Rabeei uit Elst heeft eindelijk weer een Vierdaagsekruisje. Loujein, die oorspronkelijk uit Syrië komt, was haar kruisje verloren. Dankzij het tv-programma Helden van 2017 kan zij weer genieten van het felbegeerde Vierdaagsekruisje .

Als vluchteling kwam Loujein drie jaar geleden naar Nederland en zij liep dit jaar voor het eerst de Vierdaagse. Heel Nederland was onder de indruk van haar verhaal in het 4Daagse Journaal van Omroep Gelderland.

Zij liep voor het junior V-team dat bestond uit 101 jongeren die voor het eerst de Vierdaagse liepen. Over het team werd een film gemaakt.

Bij de premiere in de bioscoop was Loujein plotseling haar kruisje kwijt. 'Iedereen kwam daar met zijn kruisje. We stonden op het podium en toen we klaar waren was mijn kruisje weg.' Zij baalde enorm.

Presentatoren Sonja Booms en Jan de Hoop hadden in het tv-programma Helden van 2017 een grote verassing voor haar. Tijdens het gesprek haalde Jan de Hoop een nieuw Vierdaagsekruisje uit zijn borstzak en Loujein was zichtbaar verbaasd. 'Ik ben zo ontzettend blij', zei ze na afloop van de uitzending.

Helden van 2017 met Sonja Booms en Jan de Hoop met onder meer Loujein is om 17.20 uur te zien op tv bij Omroep Gelderland. Het programma wordt daarna elk uur herhaald.