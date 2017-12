Mooie kerst voor Zevenaarse: ze heeft haar gestolen fiets na anderhalf jaar terug

ARNHEM - Wijkagenten Tim Heil en Eric Hortensius in Arnhem-Noord hebben een inwoonster van Zevenaar een fijne kerst bezorgd. De vrouw kreeg na anderhalf jaar haar gestolen fiets terug.

Beide wijkagenten troffen deze kerstochtend het stalen ros van de vrouw in de Tuinstraat in Arnhem. 'Aangeefster uit Zevenaar was blij met dit kerstcadeautje. Aangifte loont', schrijft Hortensius op Twitter.

'Ik was inderdaad heel blij verrast toen ik vanochtend een telefoontje van de politie kreeg. Ik had niet verwacht dat ik de fiets ooit nog terug zou zien', vertelt Marga Berendsen aan Omroep Gelderland.

'Ik dacht dat het een grap was'

De Zevenaarse was zo verrast, dat ze de agent aan de andere kant van de lijn eerst niet geloofde. 'Hij bracht het met zoveel humor, daarom dacht ik dat het een grap was', gaat Berendsen verder.

Ze kocht na de diefstal van vorig jaar een andere fiets van haar zus. 'Een tweedehandsje, dus een fiets achter de hand is altijd fijn', besluit ze.