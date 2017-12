Deel dit artikel:











Straat in Doetinchem blank door leidingbreuk Foto: Wijkagent Gerard ter Avest

DOETINCHEM - In het centrum van Doetinchem is maandagochtend aan de Hamburgerstraat een waterleiding gesprongen. Omwonenden hebben daarom weinig of bruin water.

'Een voorbijganger zag dat er water uit de grond kwam en heeft daar vanochtend vroeg melding van gemaakt', zegt een woordvoerder van Vitens. Op een foto van wijkagent Gerard ter Avest is te zien dat de Raadhuisstraat maandagochtend blank stond. Inmiddels is het water weggelopen. 'Er ligt nog wel zand op de weg. Er is een veegwagen van de gemeente onderweg om dat op te ruimen', zegt de woordvoerder. De leidingbreuk ontstond rond 6.45 uur om een nog onbekende reden. Reparatiewerkzaamheden zijn in volle gang en waterbedrijf Vitens verwacht dat de breuk rond het middaguur verholpen is. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl