TIEL - De brandweer in Tiel rukte in de ochtend van eerste kerstdag uit voor een autobrand op het Stationsplein.

De hulpdiensten werden rond 7.15 uur gealarmeerd.

Wijkagent Frits Burgers zette een filmpje van de autobrand op Twitter.

Hij roept in het bericht getuigen op zich te melden via 0900-8844. Onderzoek moet uitwijzen hoe de autobrand is begonnen.