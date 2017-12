ERMELO - De jongeman snapte er niets van. Hoe was het mogelijk dat de politie in Ermelo hem na zijn vlucht toch kon vinden? 'Nou knul, wat dacht je van je lichtgevende kerststrik?', antwoordde wijkagent Jelle van Heerikhuize.

De jongeman was er in de kerstavond vandoor gegaan bij een bekeuringsactie op de Stationsstraat in Ermelo. Hij liep een doodlopende straat in, maar toch konden agenten hem in eerste instantie niet vinden, schrijft Van Heerikhuize op Twitter.

Agenten doorzochten tuinen in de omgeving en in de laatste tuin was het raak. Van Heerikhuize schrijft: 'Op z'n rug, stoïcijns kijkend naar de sterren.'

De vluchter wist niet wat hem overkwam. Hoe kon hij gevonden zijn, hij had zich zo goed verstopt. 'Knul, je strik geeft licht.'

De lichtgevende kerststrik had hem, zo concludeert de wijkagent, de das omgedaan.