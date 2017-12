Deel dit artikel:











Marktplein Apeldoorn al schoongemaakt, nu het Glazen Huis nog

APELDOORN - Er is in alle vroegte al flink gewerkt op het Marktplein in Apeldoorn schoon te krijgen na Serious Request. En dat is gelukt. Voor acht uur was de klus geklaard.

In totaal waren 23 mensen daar vanaf vier uur mee bezig. Het moest voor acht uur 's ochtends afgerond zijn vanwege eerste kerstdag. Het Glazen Huis staat er nog. 'Dat is wel een enorme puinhoop, het lijkt wel een kraakpand', vond een van de omstanders. Er is met de actie van de radiozender 3FM 5.026.144 euro opgebracht. Drie dj's zaten sinds maandag opgesloten in het huis op het Marktplein en mochten al die tijd niet eten. De opbrengst van het Glazen Huis wordt door het Rode Kruis gebruikt om ouders en kinderen met elkaar te herenigen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl