Glazen Huis trekt half miljoen bezoekers naar Apeldoorn

APELDOORN - Het Glazen Huis van de 3FM-actie Serious Request heeft afgelopen week ruim een half miljoen mensen naar de Apeldoornse binnenstad getrokken. Dat meldt de gemeente op basis van cijfers van een onderzoeksbureau.

Het onderzoeksbureau kwam uit op 520.000 unieke bezoekers aan de Apeldoornse binnenstad. Het was daarmee drukker dan in de binnensteden in Breda en Heerlen tijdens voorgaande edities van Serious Request.

Vooral op het Marktplein

Het Marktplein met het Glazen Huis was de populairste plek in Apeldoorn, daar kwamen ruim 150.000 unieke bezoekers. De gemeente zegt wel dat de populariteit van het Marktplein ten koste ging van activiteiten eromheen, zoals op het Stationsplein. De definitieve bezoekcijfers worden komend voorjaar bekendgemaakt. De gemeente zegt 'een handjevol' klachten te hebben gehad over het evenement.

De actie van 3FM en het Rode Kruis eindigde zondagavond met het bekendmaken van de eindstand. Nadat de drie dj's het Glazen Huis hadden verlaten, werd bekend dat de veertiende editie van de actie ruim 5 miljoen euro heeft opgebracht. Dat bedrag kan nog oplopen, omdat er nog inzamelingsacties aan de gang zijn. Met de actie werd geld opgehaald om verscheurde families in conflict- en rampgebieden te herenigen.

