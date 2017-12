Automobilist veroorzaakt meerdere aanrijdingen in Velp

VELP - De politie zoekt de bestuurder van een donkerkleurige Volvo die vrijdag meerdere aanrijdingen veroorzaakte in Velp.

De bestuurder reed tussen 18.00 uur en 18.30 uur vermoedelijk over de Broekstraat, Waterstraat, Reigerstraat, Gruttostraat en Roerdompstraat. Daar richtte hij een spoor van vernieling aan.

In de tuin van een huis aan de Talingsingel in Velp reed hij zijn voertuig vast. Daarna ging hij er lopend vandoor. De auto is door de politie in beslag genomen.

De bestuurder zou rond de 25 jaar zijn en een getinte huidskleur hebben. Hij droeg een zwarte jas. De politie vraagt getuigen te melden.