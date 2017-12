HERVELD - De in opspraak gekomen zorgaanbieder MeSa Zorg uit Herveld krijgt tot 15 januari de tijd om de zorg op orde te krijgen. Lukt dit niet, dan zullen de gemeente Overbetuwe en omliggende gemeenten het contract met de zorgaanbieder verbreken.

De belangrijkste reden om het ultimatum te stellen, is dat de zorgaanbieder onvoldoende gekwalificeerd personeel inzet. Aan welke andere voorwaarden voldaan moet worden, wil de gemeente niet kwijt.

MeSa Zorg heeft een zorgboerderij in Herveld en sinds vorig jaar ook een trainingshuis in Zetten. Op de zorgboerderij zitten minderjarigen en (jong)volwassenen die er 24-uurszorg krijgen. In het trainingshuis biedt de zorgverlener begeleid wonen aan zo’n 10 (jong)volwassenen. De cliënten hebben verstandelijke beperkingen, psychische problemen, gedragsproblemen en/of verslavingsproblemen.

Risicovolle zorg

Onlangs trok een groep klokkenluiders aan de bel, omdat volgens hen op beide locaties de veiligheid van cliënten en personeel in gevaar is. Zo komt het voor dat minderjarigen zorg krijgen tussen drugsgebruikers, staan stagiairs alleen op een groep van 10 cliënten met complexe problemen en staat de politie door incidenten regelmatig op de stoep.

De klokkenluiders willen dat instanties ingrijpen. De gemeentelijke inspectie deed naar aanleiding van de noodkreet onderzoek en heeft de klachten van de klokkenluiders erkend.

Directeur Sabine van Meurs van MeSa Zorg ontkende de beschuldigingen zondag. ‘Wij herkennen ons niet in het beeld dat geschetst wordt. Wij voldoen aan alle wettelijke eisen. Het is goed dat instanties alert zijn, maar in ons geval is dat ten onrechte. Wij vertrouwen op een goede uitkomst van de inspectie’, reageerde ze.

Verbeterplan

De gemeente Overbetuwe zegt nu in een reactie dat naar aanleiding van de inspectie MeSa Zorg officieel in gebreke is gesteld. 'MeSa Zorg voldoet niet aan de afspraken die in het contract staan. De zorgaanbieder krijgt tot 15 januari om een verbeterplan te maken. Hierin moeten duidelijke waarborgen staan waaruit blijkt dat de zorg weer op peil is', aldus de woordvoerder van de gemeente.

Mocht MeSa Zorg niet aan de eisen voldoen dan zal het contract verbroken worden en zal er voor cliënten zo snel mogelijk een alternatieve oplossing gezocht worden. Sinds het onderzoek loopt verwijst Overbetuwe al geen cliënten meer naar MeSa Zorg.

De voorwaarden gelden niet alleen voor de gemeente Overbetuwe, maar ook voor de andere gemeenten die aangesloten zijn bij Regio Centraal Gelderland. Dat zijn Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar. Deze gemeenten contracteren gezamenlijk de zorg voor wmo en jeugdzorg.

