Levende kerststal zonder Jozef, maar met twee Maria's

In plaats daarvan zit er een extra Maria in de stal. De twee vrouwen zijn in het echt ook samen en ouder van Teun, het kindje in de kribbe.

'Het begon als een grap', vertelt Sabine Koggel, een van de twee Maria's. 'Ik zag op Facebook dat ze dringend op zoek waren naar een Jozef en Maria. Dus ik zeg tegen mijn vrouw: moeten wij dat niet doen? Voor ik het wist was het echt zo.'

'We hebben nu drie maanden een kindje', vertelt Marie-Anne Huiskamp, de andere Maria. 'We vinden het leuk dat we kunnen laten zien dat er ook twee Maria's in de stal kunnen zitten en dat het niet alleen Maria en Jozef hoeft te zijn.'

Bekijk de beelden van de kerststal: