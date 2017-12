Deel dit artikel:











Dit is 'm: de allermooiste kerstboom van Gelderland Foto: Omroep Gelderland

EDERVEEN - We kregen er via Facebook honderden binnen: foto's van kerstbomen. En wat zijn we creatief met de kerstbomen. Dun, dik, leeg, overvol, van hout, gemaakt rond een paspop en zelfs een boom die omgekeerd aan het plafond hing. Allemaal inzendingen voor de Omroep Gelderland-wedstrijd 'De mooiste kerstboom van Gelderland'.

De foto's werden beoordeeld door meesterbloemist en kerstversieringexpert Sjacco Gerritsen. Hij zag veel mooie bomen, maar had ook een puntje van kritiek. 'Het valt me op dat er heel veel kunstbomen bijzitten. Dat vind ik jammer.' Maar de allermooiste is dit jaar van Bep Borren uit Ederveen. Gerritsen: 'Het is een leuke, gekke, creatieve boom en hij is zelfgemaakt.' De reactie van Bep? 'Dit verwacht je niet!' Ze is heel content met haar creatie. 'Je bedenkt zoiets en als het lukt is dat natuurlijk heel fijn.' Bekijk in deze video de winnende boom en andere inzendingen: En voor iedereen die niet heeft gewonnen of het niet eens is met de winnaar: smaken verschillen. Fijne feestdagen! Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl