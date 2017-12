Serious Request Apeldoorn levert ruim 5 miljoen op

Dat is zondagavond bekendgemaakt, nadat de NPO 3FM dj's Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn het Glazen Huis in Apeldoorn hadden verlaten. Ze zaten sinds maandag opgesloten in het huis op het Marktplein en mochten al die tijd niet eten.

Het opgehaalde bedrag is lager dan vorig jaar. De teller stond toen op kerstavond op ruim 8 miljoen euro. Dat kwam vooral door de grote bijval voor de nagellakactie van het inmiddels overleden jongetje Tijn, goed voor 2,5 miljoen euro.

Toen na enkele maanden de eindbalans werd opgemaakt, bleek er 9,25 miljoen opgehaald. Het opgehaalde bedrag van dit jaar kan nog hoger worden, omdat sommige inzamelingsacties nog doorlopen.

Hereniging

De afgelopen week werd in heel Nederland actie gevoerd voor Serious Request. Het Rode Kruis gebruikt de opbrengst van dit jaar voor de hereniging van familieleden die elkaar zijn verloren door een ramp of conflict.

Op de laatste dag werd in Apeldoorn nog van alles gedaan om geld op te halen:

RTV Apeldoorn maakte dit verslag van de laatste dag: