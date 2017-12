Weer vaten gedumpt in rivierengebied

BOVEN-LEEUWEN - Opnieuw zijn er in het rivierengebied gedumpte vaten gevonden. Dit keer werden vaten met mogelijk drugsafval ontdekt in het buitengebied van Boven-Leeuwen.

Aan de Kooistraat lagen vier grote vaten van 180 liter en zeven jerrycans van 25 liter. De vaten zijn achtergelaten tussen zaterdagmiddag 16.00 uur en zondagochtend 11.00 uur. Van de daders ontbreekt elk spoor.

In het rivierengebied worden met grote regelmaat vaten met drugsafval gevonden. Zaterdagochtend werd in Hoenzadriel een vat met 1000 liter xtc-afval ontdekt. Ruim een week geleden brandde in Alem een vrachtwagen met tientallen vaten xtc-afval uit.

Zie ook: