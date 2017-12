'Chelsea wil Mason Mount terughalen naar Engeland'

ARNHEM - Vitesse raakt mogelijk een van haar sterspelers kwijt deze winter. Volgens de Engelse krant The Sun wil Chelsea Mason Mount deze winter terughalen naar Engeland.

De Engelsen zouden niet tevreden zijn over het aantal basisplaatsen dat trainer Henk Fraser hem geeft. Opvallend, want Mount staat de laatste weken juist wel continue in de basis.

Chelsea-coach Conte zou volgens de krant nog wel een beslissing moeten maken om hem opnieuw te lenen of bij het eerste elftal van Chelsea te houden.