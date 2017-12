Deel dit artikel:











Duizenden kaarsjes verlichten graven van militairen Foto: Omroep Gelderland

GROESBEEK - Op de militaire begraafplaatsen in Groesbeek en Nijmegen zijn op kerstavond bij alle graven kaarsjes neergezet. In Groesbeek was dat op de begraafplaats aan de Zevenheuvelenweg, in Nijmegen bij begraafplaats Jonkerbos. In totaal liggen daar bijna 4300 soldaten begraven.

De kaarsjes worden neergezet en aangestoken door honderden vrijwilligers. 'Er lopen hier honderden schoolkinderen rond met hun ouders om de kaarsjes aan te steken', vertelde verslaggever Annemieke Schakelaar vanuit Groesbeek. 'Het is echt een prachtig gezicht.' Bekijk het verslag van het neerzetten van de kaarsjes (tekst gaat verder onder de video): Het is leuk om een kaarsje aan te steken, zei een meisje in Groesbeek. 'Want je eert mensen die je hebben gered.' En een jongen: 'Zij hebben gezorgd dat wij in vrijheid kunnen leven. Sommige jongens waren pas 19 jaar oud, dat vind ik erg dapper.' Luister hier naar het radioverslag: Vorig jaar werden er in Groesbeek ook kaarsjes aangestoken op de begraafplaats. Maar toen gooide de wind roet in het eten: het waaide zo hard dat de kaarsjes niet aanbleven. De kaarsjes bij begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen - Foto: Paul Geutjes Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl