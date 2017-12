Twee winkels Geldermalsen negeren verbod op koopzondag

GELDERMALSEN - In Geldermalsen was het een zondag als alle andere. Met een klein verschil: twee kledingwinkels hadden de deuren geopend. Koopzondag is niet toegestaan in Geldermalsen, ook niet op de dag voor kerst.

Officieel begaan de winkeleigenaren een economisch delict, waar een boete tot 20.500 euro opstaat of zelfs een celstraf van een half jaar. De gemeente waarschuwde winkeliers in een brief dat de deur toch echt gesloten moest blijven.

In Geldermalsen gingen de Shoeby en de Only for Men open. Eigenaar Arthur Feenstra van de laatstgenoemde kledingwinkel vindt het de gok wel waard. 'Dat is een flink risico. Maar anders lopen we veel omzet mis. Het is voor ons de belangrijkste zondag van het jaar.'

De koopzondag zorgt ook voor discussie in de lokale politiek. D66 en VVD wilden het onderwerp dinsdagavond nog op de agenda van de raad zetten, maar daar stak de coalitie (Dorpsbelangen, SGP en CDA) een stokje voor omdat het besluit over de zondagsopenstelling vaststaat.

'Wij gunnen iedereen zondagsrust'

'Ik kan natuurlijk wel begrijpen dat mensen de koopzondag fijn vinden', vertelt SGP'er Lourens van Bruchem. 'Anderzijds zijn we er heel erg op tegen, om de eenvoudige reden dat wij als een opstapje zien naar dat meer winkels opengaan. Wij gunnen elke Nederlander rust op zondag.'

Mocht de gemeente een straf opleggen, dan wil Feenstra die aanvechten. Hij zegt dat zondag niemand van de gemeente binnen is geweest om het verbod te handhaven.

