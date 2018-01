Gezonder en langer leven door DNA-test?

Het doen van een DNA-test is simpel. Je spuugt een klein beetje speeksel in een buisje en vervolgens wordt dat buisje opgestuurd naar een buitenlands laboratorium. Na zo'n vijf weken krijg je een uitgebreid rapport opgestuurd met de uitslag.

'Preventieve check-up'

Vitaliteitscoach Tom de Haan uit Elden (gemeente Arnhem) biedt de DNA-testen nu een aantal maanden aan in zijn praktijk voor natuurgeneeskunde Vitaalbalans. 'Het is mooi om gezondheidsklachten te verhelpen, maar het is nog mooier om klachten te voorkomen. Met de test zien we waar mensen een verhoogd risico op hebben, zodat we meteen kunnen bijsturen waar nodig. En ik zie dat mensen ook steeds meer behoefte hebben aan een preventieve check-up.'

Bob Nijhuis uit Arnhem liet ook een DNA-test doen: 'Je wilt zo lang mogelijk gezond blijven. Ik denk dat zo'n test kan helpen om inzicht te krijgen waar ik op moet letten als ik gezond oud wil worden.'

Wat kost het?

De praktijk van De Haan biedt de testen van Mijnlabtest.nl aan. De goedkoopste test kost 399 euro ,uitgebreidere testen kosten al snel het dubbele. Bart van Wanrooij van Mijnlabtest.nl: 'Wij testen op 136 genmutaties, die goed beschreven zijn in de literatuur. Vervolgens willen we die ook zo goed mogelijk overbrengen naar de consument. Want wat kun je daar nu concreet mee? Want uiteindelijk wil jij niet weten of je MMP3-gen een negatieve kopie heeft, maar uiteindelijk wil je weten dat je blessuregevoeliger bent omdat je minder collageen en elastine aanmaakt en daardoor rustiger moet inlopen.'

Kritiek

Met de opkomst van de commerciële DNA-testen is er ook steeds meer kritiek. Zo heeft hoogleraar genetica Han Brunner zijn twijfels. Hij vindt de testen nog lang niet betrouwbaar genoeg, terwijl over de uitkomst wel adviezen worden gegeven.

'Ik denk dat mensen de waarde van dergelijke test overschatten.' Volgens Brunner kunnen de resultaten het beeld schetsen dat er niets aan de hand is, waardoor mensen niet naar de dokter gaan als ze klachten hebben. 'Dan kunnen er ongelukken gebeuren en dat zou heel erg zijn.'

Hoogleraar genetica Han Brunner van het Radboudumc in Nijmegen achter zijn computer.

Het tegenovergestelde is volgens Brunner goed mogelijk. Mensen zouden onterecht bezorgd kunnen raken, omdat zij volgens de test een verhoogd risico hebben op de ontwikkeling van bepaalde ziektes, zoals alzheimer. 'Bij sommige ziektes speelt erfelijkheid een rol, maar dan heb ik het niet over een paar genmutaties, maar over de combinatie van duizenden genen. Zo ver zijn we wetenschappelijk nog helemaal niet.'

Waarschuwing

'We hebben een waarschuwingstekst op onze website staan', reageert Bart van Wanrooij van Mijnlabtest.nl op de kritiek. 'We raden ook altijd aan om de test samen met een specialist te doen, zodat hij of zijn de uitslag op een juiste manier kan interpreteren. Het is helemaal niet zo dat als blijkt dat je een verhoogd risico hebt op het ontwikkelen van een ziekte dat ook gaat gebeuren.'

Bob Nijhuis deed één van de meest uitgebreidere testen en is tevreden met zijn uitslag. 'Er kwam uit dat ik bijvoorbeeld kans heb op bepaalde vitaminetekorten. Nu eet ik dagelijks een aantal gedroogde abrikozen waar deze vitaminen inzitten. Een simpele manier waarop ik gezonder kan leven.'