Dieven roven kluis dorpshuis leeg: uitje voor minder bedeelden gaat niet door Foto: Google Street View

DOORWERTH - Dorpshuis de Poort in Doorwerth is in de nacht van vrijdag op zaterdag het slachtoffer geworden van inbraak. Er werd een ruit ingeslagen en een kluis buitgemaakt. In de kluis zat ongeveer 1600 euro: het spaarpotje voor uitjes voor eetgasten en vrijwilligers.

Bij de Poort werken vrijwilligers achter de bar, in de keuken en in de activiteitencommissie. Zij zorgen ervoor dat, veelal oudere, mensen met een kleine portemonnee af en toe toch iets leuks kunnen doen. 'Niet naar pannenkoekenhuis' 'Iedereen is erg van slag door de inbraak', zegt voorzitter Ellen Rozenboom tegen Omroep Gelderland. 'In de kluis die werd meegenomen, zat onder andere het spaarpotje van mensen die elke week bij de Poort eten.' Voor deze eetgasten, die vaak rond de armoedegrens leven, heeft de Poort een spaarsysteem opgezet: elke week betaalden de gasten één euro extra zodat ze mee kunnen met het jaarlijkse uitje naar het pannenkoekenhuis. 'Dat gaat nu niet door', zegt Rozenboom. Het spaarpotje van de kookclub zelf is ook leeggeroofd. Fooienpot foetsie Ook de inhoud van de fooienpot van de barvrijwilligers is weg. Zij sparen om een keer met elkaar uit eten te kunnen. Dat duurt lang want een fooi is vaak niet meer dan 0,10 cent. Er was bijna genoeg geld gespaard, maar door de diefstal begint het sparen weer van voor af aan. Er is nog meer weg, bijvoorbeeld de ledenadministratie van de sjoelclub, net als het spaargeld waarmee die vereniging het midgetgolfuitje bekostigt. Al met al hebben zo'n vijftig mensen volgens Rozenboom last van de gevolgen van de inbraak. Goed nieuws Rozenboom plaatste zaterdag een bericht over de inbraak op Facebook. 'Sindsdien stromen de berichten en donaties binnen, het is echt hartverwarmend', zegt ze. Onder het Facebookbericht wordt opgeroepen om geld te doneren. Het dorpshuis gaat mogelijk een benefietavond organiseren, om zo de potjes voor de eetgasten en de vrijwilligers weer te vullen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl